Węgry jako pierwszy kraj Unii Europejskiej kupiły chińską szczepionkę przeciwko koronawirusowi

Dekret rządowy sprawił, że węgierski proces zatwierdzania szczepionek zezwala na użycie dowolnej szczepionki podanej co najmniej milionowi osób na całym świecie bez poddawania jej kontroli przez krajowy organ regulacyjny ds. Leków, pomijając również Europejską Agencję Leków w tym procesie, co wzbudziło krytykę Brukseli.

Budapeszt spodziewa się ostatecznie otrzymać 5 milionów dawek chińskiej szczepionki Sinopharm, uznanego przez producenta za skuteczny w 80 procentach. Dostawa ma być zrealizowana w ciągu najbliższych czterech miesięcy.

Serbia była pierwszym krajem europejskim, który zawarł umowę z chińską firmą farmaceutyczną, ale kraj ten nie należy do Unii Europejskiej.

Mówiąc o swojej umowie z Sinopharm, Orbán powiedział, że Węgry są na dobrej drodze do zaszczepienia do końca maja większej liczby osób niż jakikolwiek inny kraj europejski tej samej wielkości.

Jeśli zaczniemy stosować chińską szczepionkę, co nastąpi wkrótce, to do Wielkanocy będziemy mogli zaszczepić każdą zarejestrowaną do tej pory osobę, powiedział krajowej stacji radiowej, odnosząc się do prawie 2,5 miliona Węgrów, którzy zapisali się na szczepionka przeciwko Covid-19 z 10-milionowej populacji tego kraju.

W obecnym stanie do końca maja lub początku czerwca będzie to 6,8 miliona ludzi - kontynuował premier. Jeśli porównamy węgierski plan szczepień z sytuacją , jaka panuje w Europie, Węgry mogą zaszczepić 3,5 miliona więcej ludzi do końca maja niż kraj europejski tej samej wielkości i liczbie ludności.

Węgry zanotowały ponad 13,7 tys. śmiertelnych ofiar koronawirusa. Zanotowano w kraju prawie 400 tysięcy zakażeń Covid-19.