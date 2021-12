Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie. Pomysły na wegańskie dania z 8.12.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/YelenaYemchuk

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 8.12.2021: "Świąteczny nastrój pochłonął nas już w całości, dlatego prezentujemy kolejny przepis, który pokochają Twoi najbliżsi. Piernik owsiany z kremem orzechowym. 🥜Ciasto:🥮 200g błyskawicznych płatków owsianych 🥮 100 g erytrytolu🥮 1 łyżeczka proszku do pieczenia🥮 15 g przyprawy do piernika🥮 50 g oleju🥮 szczypta soli🥮 100g powideł śliwkowych🥮 150ml mleka roślinnego Krem:🥛200 ml mleka roślinnego🥛 20g budyniu w proszku🥛 125g orzechów nerkowca🥛 Kilka kropli FlavDrops o smaku białej czekolady Wykonanie:👩🏻‍🍳 Ciasto: Mieszamy suche składniki na ciasto. Osobno mieszamy mokre składniki.Dodajemy suche do mokrych.Mieszamy. Przekładamy ciasto do formy wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy 35-40 minut w 180C.👩🏻‍🍳 Krem: Orzechy nerkowca namaczamy 20 minut w gorącej wodzie.Budyń gotujemy na mleku roślinny, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Lekko studzimy.Odcedzamy orzechy. Następnie blendujemy je na gładki krem z budyniem i FlavDrops.Ciasto wskazane zwłaszcza na diecie roślinnej. 🌱#Wegan. "