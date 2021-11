Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie. Pomysły na wegańskie dania z 8.11.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/jenifoto

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 8.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "8 listopada jest Europejskim Dniem Zdrowego Jedzenia i Gotowania 💚 Dlatego mam dla Was aromatyczny, rozgrzewający przepis na vege pho, który pochodzi z mojej ostatniej książki pt „ Zdrowa kuchnia rodzinna” @wydawnictwo_zwierciadlo 💜Vege pho wersja podstawowa250 g boczniaków5 ząbków czosnku4 łyżki oliwy z oliwek1 biała cebula2 l wodykorzeń imbiru wielkości kciuka2 gwiazdki anyżu4 goździki1 łyżka pieprzu czarnego w ziarnach1 mała czerwona ostra papryczka1/2 łyżeczki soli3 łyżki sosu sojowego1 łyżeczka cukru trzcinowegoBoczniaki kroimy w cieniutkie plasterki. Czosnek obieramy ze skórki i mocno rozgniatamy. Cebulę opalamy nad ogniem tak, żeby się mocno przypaliła i usuwamy mocno przypalone łuski. Imbir kroimy w cienkie plasterki ( nie musimy go obierać). Anyż, goździki i pieprz podprażamy kilka minut na suchej patelni, żeby uwolnić aromat przypraw. Następnie odrobinę studzimy i wkładamy do małego lnianego woreczka razem z pokrojonym imbirem i ostrą papryką. W dużym garnku na oliwie z oliwek podsmażamy boczniaki aż mocno się przyrumienią. Pod koniec smażenia dodajemy czosnek. Następnie grzyby z czosnkiem zalewamy wodą i dodajemy opaloną cebulę w całości. Dorzucamy szczelnie zamknięty woreczek z przyprawami, dolewamy sos sojowy, dodajemy sól i cukier i gotujemy na małym ogniu minimum 2 godziny. Wywar jest najlepszy następnego dnia, ale te 2 godziny to absolutne minimum.Po gotowaniu wyjmujemy worek z przyprawami i cebulę.Możecie do zupy dodać ulubiony makaron oraz lekko podduszone warzywa. #8listopada. "