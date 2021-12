Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie. Pomysły na wegańskie dania z 7.12.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Elena_Danileiko

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 7.12.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "No dobra, trzeba przyznać, że to już na pewno grudzień ❄️ Chyba czas odkopać się z jesiennej drzemki i działać 🥶 Jak jest u Was – zbieracie już przepisy na wegańskie Boże Narodzenie, czy na razie tylko światełka na choinkę w głowie? 🎄Bo u mnie nadal pizza, no ale…Dzisiaj mam dla Was zaktualizowany wpis o roślinnej Wigilii – jak zamienić tradycyjne babcine przepisy na Święta, aby były wegańskie, a nadal pyszne. Znajdą się tam wiadomo klasyki, ale parę swoich przepisów też podrzucam – tak jak wiele porad i trików totalnie w gratisie.Najważniejsza porada w sałatce jarzynowej to zielony groszek mrożony, nie z puszki! 💥 O ile w ogóle groszek, bo ja tam nie dodaję 😎Wpis ten powstał, gdy wracając do domu na Wigilię nie miałem ochoty na żadne nowe przepisy, a chciałem razem z babcią przygotować jej klasyki, jednak w moim wegańskim wydaniu, by zadowoleni byli wszyscy ✌🏻Link wiadomo znajdziecie w opisie profilu, po kliknięciu „Link-Do-Przepisu”, Waszym oczom ukaże się „Roślinna Wigilia” 🌟Jednak spokojnie, to nie wszystko, bo już na moim biurku czeka przepis na świąteczną pieczeń i nie tylko, więc wypatrujcie niedługo pysznych i prostych świątecznych przepisów na moim profilu 👨🏻‍🍳Wszystkiego śniegowego (ale tak bez przesady),Eryk 🎅🏻#weganizm. "