Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie. Pomysły na wegańskie dania z 4.12.2021

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Elena_Danileiko

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 4.12.2021: "Zapraszam was dziś na przepis na wegetariańskie tacos 🌮podane z moim ulubionym niskokalorycznym sosem thai sweet chili od @allnutrition 🌶, który nie zawiera cukru i tłuszczu oraz ma gęstą konsystencję ?Wzbogaci smak wielu nudnych potraw 🤤Z kodem ,,fit_magi" stały rabat -10% w @sklep.sfd🌮WEGE TACOS 🌮✔️2 tortille✔️20g sera żółtego ✔️3/4 kostki tofu wędzonego✔️1 łyżka oliwy✔️przyprawy: sól, pieprz, kim rzymski, papryka słodka✔️1/2 awokado✔️kapusta czerwona ✔️garść pomidorków koktajlowych✔️2 łyżki kukurydzy ✔️1/4 cebuli czerwonej ✔️sos thai sweet chilli @allnutrition ➡️Z tortilli przy pomocy mniejszego okrągłego naczynia wyciąć 8 kół. Każdy posypać startym serem i podpiec w piekarniku do rozpuszczenia sera. ➡️Na rozgrzanym oleju podsmażyć pokruszone tofu z przyprawami, aż będzie złote. ➡️Warzywa i awokado pokroić w drobną kostkę, kapustę poszatkować, na tortillę wyłożyć tofu oraz warzywa i tortillę złożyć w pół. Podawać z ulubionym sosem. "