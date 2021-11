Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie. Pomysły na wegańskie dania z 30.11.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/jenifoto

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 30.11.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Nowy smak zasługuje na nowy przepis od @jarzynova ! Oto naleśniki z Toczonym z Żurawiną, brukselką z patelni i burakiem 😋Żurawinowy Toczony wleciał już na dobre do Waszych kuchni i brzuszków. Jeśli zastanawiacie się, jak go wykorzystać inaczej niż po prostu zjeść solo po powrocie ze sklepu, to Dominika ma dla Was coś pysznego. Takie kolorowe, wypełnione warzywami naleśniki, to zawsze świetny pomysł!A kto lubi kulinarne LIVE’Y, może ten przepis przygotować razem z Jarzynovą na jej profilu. Już w ten czwartek o 10:00 👩‍🍳 Gorąco polecamy!Sam przepis znajdziecie klikając w link w naszym BIO, a następnie w zakładkę PRZEPISY 📲___#toczony. "