Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie. Pomysły na wegańskie dania z 26.11.2021

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 26.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Przepis od @paulalovesparis 💚Jaglany deser bounty 🥥🍫🤤 Wegański, bez glutenu i cukru! 💪🏼 Super opcja, jak nie chce się robić całego ciasta (na które jest przepis na profilu 😉), to taki deser na dwie porcje bym powiedziała, ale jak Was wciągnie to łatwo zjeść całość na raz 🙈😂 Także ostrzegam i zapraszam po przepis poniżej 👇🏼😁Składniki:- 80 g kaszy jaglanej- 530 ml napoju kokosowego („mleka" z kartonu, nie z puszki, będzie za gęste)- 40-50 g erytrytolu- 25 g wiórków kokosowych- 1/2 łyżeczki soli- 2 łyżeczki pasty kokosowej (opcjonalnie, ale warto!)Polewa:- 50 g gorzkiej czekolady- 30 ml napoju kokosowego- 1 łyżka syropu klonowegoPrzygotowanie:1. Kaszę przepłukać wrzątkiem, następnie zimną wodą, zalać w garnku napojem, dodać erytrytol, wiórki, sól i pastę, dobrze wymieszać i gotować całość pod przykryciem, bez mieszania na małym ogniu, przez ok. 15 min, po tym czasie zblendować całość i przelać do naczynia (szybko, bo po zblendowaniu masa bardzo szybko gęstnieje), odstawić do ostudzenia2. Czekoladę, mleko i syrop umieścić w garnuszku i podgrzewać na małym ogniu do rozpuszczenia i połączenia, wylać na masę w pojemniku, zjadać od razu lub wstawić do lodówki na kilka godzin (wtedy masa stężeje tak, jak widać to na zdjęciu)