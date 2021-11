Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie. Pomysły na wegańskie dania z 23.11.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 23.11.2021: "Siemanko po południu 😃U mnie dziś mokro, zimno, szaro i mgliście...Aż zachciało mi się ciepłego, słodkiego deserku, by nieco poprawić samopoczucie... I udało się 😃 A Wy, jakie macie sposoby na poprawę humoru w takie dni?🥥 Kokosowy mugcake ze śliwkąSkładniki na dwie porcje: 🟣 otręby owsiane 30g🟣 śliwka 50g 🟣 jogurt naturalny 2% tłuszczu 100g🟣 jajko 2 szt. 🟣 wiórki kokosowe 20g 🟣 erytrytol 10g - dodaj więcej jeśli wolisz słodsze 🟣 płatki migdałowe 5g🟣 cynamon 🟣 proszek do pieczenia bez fosforanu 3g Przepis ⬇️Wszystkie składniki wymieszaj, przełóż do kokilki, a na wierzch połóż śliwkę pokrojoną w kostkę. Piecz ok. 15 - 20 min w rozgrzanym piekarniku do 180°C. KCAL: 534 | B: 26g | T: 31g | W: 42g Smacznego 💜#mugcake. "