Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie. Pomysły na wegańskie dania z 18.11.2021

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/YelenaYemchuk

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 18.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Nie miałam dziś totalnie pomysłu na śniadanie - przez to, że pobudka nastąpiła o 8:30 mój organizm doznał takiego szoku, ze stwierdził, ze dziś nie będzie funkcjonował jak należy. Zeszłam na dol, z dzieckiem na rękach otworzyłam lodówkę, patrzę, zamykam. No dobra jeszcze raz. Znów otwieram, widzę szpinak - oho! Mam - zrobimy naleśniki!I tak oto powstały - zielone i smaczne naleśniki szpinakowe!➡️Składniki na ok. 10 sztuk:• 2 jajka• 500 ml mleka lub napoju owsianego• duża garść świeżego szpinaku• 200 g mąki orkiszowej (lub zwykłej/pełnoziarnistej)Wszystkie składniki umieszczamy w naczyniu i miksujemy na gładka masę o konsystencji śmietany kremówki. Będą widoczne kawałki szpinaku, to nic 😉Patelnie rozgrzewamy z odrobina oliwy, nadmiar usuwamy. Porcje ciasta wylewamy na patelnie i smażymy z dwóch stron. Podajemy z ulubionym nadzieniem - u nas był to serek wiejski z miodem ❤️ jeśli nie znacie tego połączenia to polecam💙A Wy z czym najchętniej jecie naleśniki? Może macie jakieś ulubione i nieoczywiste połączenia?#mniam. "