Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie. Pomysły na wegańskie dania z 18.10.2021

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 18.10.2021: "Czy ktoś powiedział wegańskie placuszki z jabłkiem i cynamonem? Jeśli też uwielbiacie takie jesienne dania, to nie traćcie czasu i wypróbujcie ten przepis od @nowakuje 🧡⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Do przygotowania 5 placuszków potrzebne będzie:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍁50 g mąki orkiszowej⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍁1 łyżka odżywki białkowej⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍁100 ml mleka roślinnego⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍁pół łyżeczki proszku do pieczenia⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍁pół łyżeczki sody⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍁kilka kropel soku z cytryny⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍁kilka kropel olejku waniliowego⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍁szczypta soli i duża ilość cynamonu⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍁małe jabłko⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍁dodatki: mus migdałowy KoRo oraz wybrane owoce⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Zetrzyj jabłko na tarce o grubych oczkach. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki i smaż z obu stron na rozgrzanej patelni (posmarowanej z oliwą z oliwek). Dodaj mus migdałowy i pozostałe dodatki. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀To wszystko — pyszne, jesienne placuszki gotowe 😋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#koro. "