Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie. Pomysły na wegańskie dania z 17.10.2021

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 17.10.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Przepis od @zalewianka 💚Dyniowy pudding chlebowy 🧡Sposobów na wykorzystanie czerstwego chleba jest mnóstwo: można zrobić grzanki, pappa Al pomodoro (Chociaz pomidorki sie kończą🥺), tosty francuskie….A można zrobić sobie PUDDING CHLEBOWY!A jako, że nastała jesień (nawet nie zauważyłam kiedy wrzesień minął🤯) to chyba warzywem, które najbardziej się kojarzy z tą porą roku jest DYYYYNNNIIIAAA.Także zapraszam na przepis:Składniki:💚Ok. pół bochenka dobrej jakości pszennego chleba na zakwasie juz nie pierwszej świeżości💚1 szklanka mleka sojowego lub innego roslinnego💚1/3 szklanki gęstego puree z dyni💚1 łyżka mąki z ciecierzycy💚2 łyżki syropu klonowego💚1 łyżeczka przyprawy „pumpkin spice” lub mieszanki cynamonu, imbiru, goździków, kardamonu💚szczypta soliChlebek posiekać na spore kawałki - nie chcemy całkowitej paćki. Resztę składników wymieszać. Chlebek włożyć do formy, w której będziemy go zapiekać. Zalać wymieszaną masą. Włożyć na noc do lodówki, żeby nam die wszystko dobrze namoczyło.Rano piec nasz pudding w 180 stopniach przez około 25 minut, do zarumienienia. Pozostawić do ostygnięcia i zajadać polany ulubionym masłem orzechowym i dodatkowym syropem klonowym. Smacznego☺️Jeśli spodobał Ci się przepis ZAPISZ na później i daj FOLLOW, by nie przegapić nowych przepisów 😉⠀Zachęcamy też wejście na profil autora przepisu 😊⠀Oznacz znajomego, który koniecznie musi zobaczyc ten przepis 💪_____________⠀#dietetycznie. "