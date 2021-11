Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie. Pomysły na wegańskie dania z 15.11.2021 Newsroom 360

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 15.11.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Oto propozycja obiadu z wykorzystaniem darów lasu w postaci grzybów. Kotlety z kaszy gryczanej na bulionie podane na sosie kurkowym to świetna alternatywa dla dań mięsnych. Jest to pyszny i szybki pomysł na obiad wege, który zasmakuje całej rodzinie. 😋 Sos kurkowy można z powodzeniem zastąpić innym grzybowym. Wypróbujcie sami❗ Pełen przepis znajdziecie na IGTV oraz na naszym kanale YouTube 👉 link w BIO.#sklepygroszek. "