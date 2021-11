Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie. Pomysły na wegańskie dania z 14.11.2021 Newsroom 360

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 14.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Przepis od @paulalovesparis 💚 Jagielnik bounty 🥥🤤🤤 Jak lubisz kokosowe smaki to jest ciasto stworzone dla Ciebie! Wegańskie, bez glutenu i cukru 💪🏼 A przy tym tak pyszne i rozpływające się w ustach 🤩 No sztos total, bez rozwlekania - zapraszam poniżej 👇🏼Spód (tortownica 20 cm):- 75 g daktyli- 80 g wiórków kokosowych- 80 g orzechów (użyłam migdałów)- 1/2 łyżki kakaoKokosowa masa jaglana:- 180 g kaszy jaglanej- 1 l mleka kokosowego (a właściwie napoju, takiego z kartonu, mleko w puszce jest zbyt gęste)- 100-120 g erytrytolu- 70 g wiórków kokosowych- 3/4 łyżeczki soli- 1-3 łyżeczki pasty kokosowej (nie oleju, to są dwa różne produkty)Polewa czekoladowo-kokosowa:- 100 g gorzkiej czekolady- 30 g pasty kokosowejPrzygotowanie:1. Daktyle zalać wrzątkiem, odstawić na 10-15 min, odlać wodę i zblendować na gładką pastę2. Orzechy, wiórki i kakao zmielić, dodać do pasty i zagnieść na jednolitą masę, wyłożyć na spód foremki, na dnie wyłożonej papierem, dobrze docisnąć i wstawić do lodówki3. Kaszę przepłukać wrzątkiem, następnie zimną wodą (pozbędziesz się goryczki), zalać w garnku mlekiem, dodać resztę składników na masę, dobrze wymieszać i gotować ok. 15-20 min na małym ogniu, pod przykryciem, nie mieszając zbyt często, wyłączyć kuchenkę i zblendować masę, przelać na spód, wyrównać i odstawić do ostudzenia, następnie do lodówki do kompletnego zastygnięcia na kilka godzin lub noc4. Czekoladę i pastę rozpuścić razem w garnuszku na małej mocy, wylać na ciasto, wyrównać i ozdobić np. wiórkami/chipsami kokosowymi