Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie. Pomysły na wegańskie dania z 13.10.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/YelenaYemchuk

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 13.10.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "Warstwowe ciasto z dynią bez pieczenia 😊Zapraszam na smaczne ciasto z czarnymi herbatnikami, przekładane kremem z dodatkiem dyni, kremem waniliowym, słodzone bio cukrem kokosowym @kruger.pl, który podkręca smak deseru dodając mu karmelowego charakteru. Sięgacie po cukier kokosowy? Można go dodawać nie tylko do ciast czy deserów. Spróbujcie posłodzić nim kawę lub wzbogacić koktajle 😍 I nie zapomnijcie dodać szczypty do słodko-kwaśnych dań kuchni azjatyckiej 😍 Uważam, że może być idealnym zamiennikiem tradycyjnego cukru.➡️ Krem dyniowyDo ✔️350 g puree z dyni dodaj ✔️50 g masła orzechowego ✔️70 g cukru kokosowego (polecam @kruger.pl - jest ekologiczny, wegański i ma intensywnie karmelowy smak) ✔️pół łyżeczki cynamonu ✔️szczyptę imbiru i opcjonalnie kurkumy. Zmiksuj całość do uzyskania jednolitej masy. Wsyp do szklanki ✔️2,5 łyżeczki żelatyny, zalej ją niewielką ilością zimnej wody i energicznie wymieszaj. Kiedy żelatyna napęcznieje, dodaj ją do masy dyniowej i dokładnie zmiksuj całość. ➡️Krem waniliowy. Zmiksuj ✔️150 ml śmietanki 30% z ✔️250 g mascarpone dodając ✔️ziarenka z 1 laski wanilii. Na dnie formy ułóż herbatniki (u mnie czarne, mogą być kakaowe). Wyłóż na nie 1/3 kremu dyniowego i wstaw formę na 30 minut do lodówki. Następnie wyłóż 1/2 kremu waniliowego. Powtórz warstwy ciasta kończąc na masie dyniowej. Wstaw ciasto do lodówki na przynajmniej kilka godzin. Podawaj udekorowane pokruszonymi herbatnikami. Smacznego 😊😘........#ciasto. "