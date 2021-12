Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie. Pomysły na wegańskie dania z 11.12.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/DronG

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 11.12.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Curry z cukinią to szybkie i rozgrzewające danie, które zasmakuje fanom kuchni azjatyckiej i nie tylko! U mnie w wersji z żółtą cukinią, która rewelacyjnie komponuje się z curry, oraz ciecierzycą idealnie pasującą do tego dania.Chociaż curry oryginalnie pochodzi z kuchni indyjskiej to przez stulecia rozprzestrzeniło się do kuchni chińskiej, japońskiej, tajskiej i wielu innych. W wyniku tego, powstało wiele wariantów curry, zarówno pod względem dodatku mięsa lub strączków, użycia mleka kokosowego czy też składu użytego proszku curry.Lubicie curry? 🍲Dajcie znać w komentarzach! 👇🏼 ⠀_____________________🔍 Przepis znajdziesz na stronie wegeprzepis.pl pod nazwą: CURRY Z CUKINIĄ_____________________➡️ Obserwuj na Instagramie: @wegeprzepis➡️ Polub na Facebooku: WegePrzepis➡️ Obserwuj na Pinterest: WegePrzepis_____________________Ten przepis jest➡️ wegański➡️ bez jajek➡️ bez nabiału➡️ bez glutenu➡️ bez orzechów_____________________#wegeprzepis #wege #przepis #wegetarianskie #wegetarianizm . "