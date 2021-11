Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 9.11.2021. Pomysły na wegańskie dania

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 9.11.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "(ENG ⏬) Biały brokuł? Kalafior gałązkowy? Caulilini, bo taką ma oficjalną nazwę, to krzyżówka kalafiora z brokułem. Pochodzi z Kalifornii i zostało opracowane przez firmę Mann’s. Od niedawna jest dostępne w Warszawie u Gosi i Piotra na Targu Wilanowskim. Tak, to tam gdzie zawsze stoi największa kolejka. Zakochałam się w tym warzywie od pierwszego wejrzenia. Na blogu znajdziecie bardzo przepis, taki na jedną rękę. Link w bio lub stories. White broccoli? Sprig cauliflower? Caulilini, because it has its official name, is a cross between cauliflower and broccoli. It comes from California and was developed by Mann's. Recently, it has been available in Warsaw at Gosia and Piotr at Targ Wilanów. Yes, this is where the biggest queue always stands. I fell in love with this vegetable at first sight. On the blog you will find very simple recipe. Link in bio or stories.——— [email protected]