Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 9.10.2021. Pomysły na wegańskie dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/scottiebumich

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 9.10.2021: "Fit praliny kokosowe bez cukru, czyli zdrowsza wersja znanych wszystkim batonów bounty 🥥 ❤️ Fenomenalnie proste w przygotowaniu, podwójnie kokosowe, dodatkowo bez cukru, bez glutenu, bez laktozy, wegańskie i keto. Zdecydowanie można powiedzieć, że są idealne dla każdego! Do ich przygotowania wykorzystałam gorzką czekoladę RED bez cukru @redchocolatepl która idealnie pasuje do tych bezcukrowych pralinek! 🍫 ❤️A jaki jest Twój ulubiony baton?Daj znać w komentarzu! 👇🏼 _____________________🔍 Przepis znajdziesz na stronie wegeprzepis.pl pod nazwą: PRALINY BOUNTY_____________________➡️ Obserwuj na Instagramie: @wegeprzepis➡️ Polub na Facebooku: WegePrzepis➡️ Obserwuj na Pinterest: WegePrzepis_____________________Ten przepis jest➡️ wegański➡️ bez jajek➡️ bez nabiału➡️ bez glutenu➡️ bez orzechów➡️ keto/low carb➡️ bez cukru #wegeprzepis #wege #przepis #wegetarianskie #wegetarianizm #weganizm #wegańskie #fitprzepisy #zdroweprzepisy #jemzdrowo #pyszne #pysznejedzenie #pycha #pychotka #domoweslodycze #wegesłodycze#kulkimocy #bounty #kokos #praliny #bezlaktozy #bezglutenu . "