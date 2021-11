Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 6.11.2021. Pomysły na wegańskie dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Sarsmis

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 6.11.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Przepis od @_vegabi_ 💚𝚆𝚎𝚐𝚊𝚗́𝚜𝚔𝚒 𝚘𝚖𝚕𝚎𝚝 𝚔𝚊𝚛𝚖𝚎𝚕𝚘𝚠𝚢 𝚣 𝚐𝚛𝚞𝚜𝚣𝚔𝚊̨ 𝚒 𝚌𝚢𝚗𝚊𝚖𝚘𝚗𝚎𝚖 🥞🍐 / 𝚅𝚎𝚐𝚊𝚗 𝚌𝚊𝚛𝚊𝚖𝚎𝚕 𝚘𝚖𝚎𝚕𝚎𝚝𝚝𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚙𝚎𝚊𝚛 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚒𝚗𝚗𝚊𝚖𝚘𝚗 🥞🍐Podany z jogurtem sojowym, masłem orzechowym crunchy, gruszką i mrożonymi borówkami 🧡📝PRZEPIS📝🍏mały, rozgnieciony banan (lub pół większego) 🍏50g mąki gryczanej 🍏1/2 łyżeczki cynamonu 🍏15g/łyżka karmelowej odżywki białkowej @myproteinpl (lub łyżka budyniu karmelowego/krówkowego i słodzik)🍏3/4 łyżeczki proszku do pieczenia 🍏szczypta soli 🍏100ml napoju roślinnego 🍏pół gruszki pokrojonej w kostkę (ze skórką)☟︎Wymieszaj wszystkie składniki i smaż z obu stron na natłuszczonej patelni do zarumienienia. Podaj z ulubionymi dodatkami.