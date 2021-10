Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 6.10.2021. Pomysły na wegańskie dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 6.10.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "😋 CO NAJCZĘŚCIEJ JESZ NA KOLACJĘ?🙈 Mam wrażenie, że kolacja jest jednym z trudniejszych posiłków, a dla mnie… wręcz ulubionym :D. Podrzucam Wam więc dziś moją kolację, może Was zainspiruje!📌 Zapisz sobie, w razie gdyby dopadł Cię kolacyjny kryzys 😁. A to jest naprawdę przepyszne!🧾Składniki:• bułka lub chleb (u mnie grahamka) - 70g (1 szt.)• awokado hass - 70g (1/2 szt.)• ser feta - 40g (2 plastry)• troszkę soku z cytryny• pieprz, czosnek, sól (odrobina, ser już jest słony)• 🍅 koktajlowe - bez ograniczeń 😁• dodatkowo: np. kiełki, posiekane orzechy włoskie, sezam, nasiona konopii👩‍🍳 Sposób przygotowania:1. Bułkę/chleb pokrój i zapiecz na grzanki (można też skropić je lekko oliwą <3).2. Awokado (musi być dojrzałe) rozgnieć widelcem ze szczyptą soli, pieprzem i sokiem z cytryny.3. Na chleb nałóż pastę z awokado, na nią pokrusz ser feta (albo pokrój, ale ja zawsze go kruszę, dla mnie to wygodniejsze i ładniej wygląda 😁), a na to ulubione dodatki (wyżej zaproponowałam moje).4. Posyp świeżo mielonym pieprzem i podawaj z pokrojonymi pomidorkami koktajlowymi.🥙 Ja do tego zrobiłam sobie jeszcze sałatkę z roszponki, pomidorków i oliwy.😍 Lubicie kanapki? 🤪❤️ Jeśli Ci się podobała takie posty zostaw serduszko ❤️👩‍🍳 Po więcej zaobserwuj profil @fit_patka #przepis #zdrowyprzepis #dietetyczneprzepisy #dietetyk #dietetycznie #dieta #odchudzanie #białko #awokado #przepisyfit #fitprzepisy #redukcja #psychodietetyka #kuchnia #gotowanie . "