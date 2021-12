Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 4.12.2021. Pomysły na wegańskie dania Newsroom 360

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 4.12.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Co najczęściej robisz z dojrzałymi bananami? 🍌🍌🍌 Ja od dzisiaj przygotowuję z nich ciasto bananowe z polewą serową! Jest ono wilgotne i puszyste, a polewa serowa jest tutaj niczym wisienka na torcie 🍒 Gdy przygotowywałam ją pierwszy raz to już wiedziałam, że nie ostatni! Idealnie pasuje do ciast z dodatkiem cynamonu lub przyprawy korzennej. W smaku przypomina lukier… jak dla mnie o wiele smaczniejszy 🙂Ciasto to idealnie nada się na Boże Narodzenie, wówczas warto dodać więcej cynamonu lub zamienić go na przyprawę korzenną. Koniecznie przeczytajcie moje dodatkowe uwagi 🙂 Rewelacyjnym dodatkiem, który pięknie przyozdobi ciasto są łuskane nasiona konopii od @hempking Na białym lukrze wyglądają przepięknie! _____________________🔍 Przepis znajdziesz na stronie wegeprzepis.pl pod nazwą: CIASTO BANANOWE Z POLEWĄ SEROWĄ_____________________➡️ Obserwuj na Instagramie: @wegeprzepis➡️ Polub na Facebooku: WegePrzepis➡️ Obserwuj na Pinterest: WegePrzepis_____________________#banan. "