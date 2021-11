Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 4.11.2021. Pomysły na wegańskie dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Sarsmis

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 4.11.2021: "🌸 Lubicie syrop z czarnego bzu? A białe winko z lodem i takim syropem? A może musujący szampan z kwiatów? Czy klasyczne placuszki z kwiatami? Próbowaliście kiedyś truskawkowego dżemu z ich dodatkiem? Te białe kwiaty, pełne pyłku, czyli słodyczy, to wspaniały dodatek do wszelkich słodkości. Pojawiają się w drugiej połowie maja i trzymają się na krzewach około miesiąc. A teraz jest idealny czas, by je posadzić! Co jest wspaniałe w tych krzewach? Że są niewymagające i urosną praktycznie na każdej glebie, od słońca do cienia. Do tego gdy przekwitną, produkują pyszne, zdrowe owoce, z których można zrobić gąszcz (chutney) lub zostawić dla ptaków. Uwielbiam czarne bzy i w moim ogrodzie umieściłem je jako jeden z gatunków tworzących żywopłot. Jednak najstarszy krzew, który mam, posiały...ptaki! Roślina ta sama pojawiła się pewnego dnia, a ja pozwoliłem jej rosnąć i jest w tym samym miejscu, gdzie wyskoczyła jakieś 5 lat temu. A stare wierzenia mówią, że czarny bez to krzew magiczny, chroniący przed złymi mocami. Więc sadzę go, ile mogę. 🍾 A kto chętny na bzowego szampana, ten znajdzie przepis w mojej książce.🍬 A Wy co przygotowujecie z czarnego bzu? Macie w ogrodzie?#czarnybez. "