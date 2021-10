Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 29.10.2021. Pomysły na wegańskie dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Sarsmis

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 29.10.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Pomysł na dzisiejszy obiad👉 złota polenta z warzywami ☀️☀️☀️ i delikatne soczyste kotleciki drobiowe dla tych, którzy bez mięsa nie wyobrażają sobie obiadu 😍👌.Przepis na polentę, narodowe danie Włochów 👉 Przepis, ten najprostszy bez dodatków, mam od przyjaciółki, która mieszka w Rzymie i pokazała mi ciekawe włoskie receptury. Składniki :❌ 2 litry wody,❌ 400 g kaszki kukurydziane,j❌100 ml oleju oliwy, lub masłą❌100 g startego parmezanu,❌2 łyżeczki soli,❌ świeżo mielony pieprz.Zagotowujemy wodę z solą, stopniowo, ciągle mieszając wsypujemy kaszkę. Gotujemy do zgęstnienia. Zdejmujemy z ognia, dodajemy parmezan, mieszamy do połączenia składników. Wykładamy masę na blaszkę (wyłożoną papierem) i odstawiamy do lodówki do stężenia. Polentę możemy pokroić w kwadraty, trójkąty, podsmażyć na patelni na złoto, zapiec w piekarniku lub zgrillować. Polecam, jest wyśmienita, bardzo zdrowa i efektownie wygląda.😍😍😍 Czy znacie polentę? Jeśli nie- polecam przepis. Do tego masa warzyw:❌cukinia,❌papryka❌pieczarki❌ marchew❌listki bazylii❌mozarella❌ dynia Warzywka podsmażamy na patelni, podlewamy passatą i odrobiną wody, dodajemy:❌1 łyżkę czerwonej pasty curry❌ sól❌ pieprzdusimy pod przykrywką, mają być al dente.Można posypać mozarellą i zapiec ( ser fajnie się ciągnie mniam 😋😋😋)KOTLETY DROBIOWE:❌ 700 g mielonego mięsa z indyka❌ 1 czerstwa kajzerka namoczona w mleku i delikatnie odciśnięta (zamiast może być bułka tarta lub kasza manna - 4 łyżki )❌ 2 nieduże cebule❌ 1 jajko❌ pół szkl. mleka lub wody❌ sól❌ pieprz❌ koperek❌ 2 łyżki sosu sojowego❌ olej do smażenia.Do mięsa dodaj jajko, bułkę, posiekaną przesmażoną cebulkę i czosnek, koper i przyprawy. Dokładnie wyrób i odstaw, aby smaki się przegryzły, smaż do zarumienienia z każdej strony na wolnym ogniu. Następnie włóż do naczynia żaroodpornego, obłóż wiórkami masła, podlej 2-3 łyżkami wody i wstaw do nagrzanego piekarnika na ok 15- 20 min.. Kotlety są pyszne, soczyste i delikatne🥰.Jeśli przepis się podoba zapisz i zostaw ślad ❤ #polenta #kotlety #śniadanie #obiad #kolacja #wege #warzywa #dieta #zdroweprzepisy #fitprzepis . "