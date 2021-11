Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 28.11.2021. Pomysły na wegańskie dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 28.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Ciasto czekoladowe leśne runo jest mocno wilgotne i pełne ciemnej czekolady. Idealnie dla fanów czekolady i osób na diecie bezglutenowej, gdyż wykorzystujemy tu mąkę z pestek dyni. To również ona tworzy piękne leśne runo na wierzchu ciasta. Uwielbiam takie proste ciasta, które nie posiadają wielu składników, tutaj jest ich zaledwie 5 🙂Mąkę z pestek dyni dostaniecie w każdym większym supermarkecie na dziale ze zdrową żywnością.Spotkaliście się kiedyś z mąką dyniową? A może sami z niej korzystacie? Dajcie znać w komentarzach! 👇🏼 ⠀_____________________🔍 Przepis znajdziesz na stronie wegeprzepis.pl pod nazwą: CIASTO CZEKOLADOWE LEŚNE RUNO_____________________➡️ Obserwuj na Instagramie: @wegeprzepis➡️ Polub na Facebooku: WegePrzepis➡️ Obserwuj na Pinterest: WegePrzepis_____________________Ten przepis jest➡️ bez glutenu➡️ bez orzechów_____________________#mąkazpestekdyni. "