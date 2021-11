Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 24.11.2021. Pomysły na wegańskie dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 24.11.2021: "Przepis od @_vegabi_ 💚𝕊𝕞𝕠𝕠𝕥𝕙𝕚𝕖 𝕓𝕠𝕨𝕝 𝕔𝕫𝕖𝕜𝕠-𝕤́𝕝𝕚𝕨𝕜𝕒 💜 / ℂ𝕙𝕠𝕔𝕠𝕝𝕒𝕥𝕖 𝕡𝕝𝕦𝕞 𝕤𝕞𝕠𝕠𝕥𝕙𝕚𝕖 𝕓𝕠𝕨𝕝 💜Podany z granatem, jabłkową granolą i chałwą waniliową od @krukam 🤎📝 PRZEPIS NA JEDNĄ PORCJĘ 📝✔️ 2 zamrożone banany (pokrojone) ✔️2 zamrożone śliwki (pokrojone) ✔️ 50ml napoju roślinnego ✔️ łyżka kakao ✔️ łyżka czekoladowym odżywki białkowej @myproteinpl (lub dodatkowa łyżka kakao)✔️ 1/3 łyżeczki cynamonu ⬇️Wszystkie składniki zblenduj na gładko, aż do postwania pianki. Podaj z ulubionymi dodatkami.