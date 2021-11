Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 19.11.2021. Pomysły na wegańskie dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 19.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Od czasu, gdy @calygawel przedstawił na IG risotto porowe nie mogłam przestać o nim myśleć. I oto one. Kremowe risotto ze smażonym porem. Z dodatkiem mleka kokosowego i słodkiego ananasa. Pyszne tak (przyznaję z lekkim wstydem), że zjadłam sama obie porcje.#przepis na 2 porcje200 g ryżu do risotto100 g poraoliwa 100 g kukurydzy konserwowej150 ml białego wytrawnego wina500 ml bulionu warzywnego Pora kroimy w talarki. Na patelni rozgrzewamy oliwę (łyżkę lub dwie) i smażymy. Gdy się lekko zrumieni, odkładamy na później.W rondelku zagrzewały oliwę (ok. 3-4 łyżki). Smażymy ryż, mieszamy, aby nie przypalić. Dolewamy wino i nadal mieszamy, aż ryż wchłonie płyn. Następnie dolewamy partiami bulion mieszając, gdy ryż wchłonie płyn? Dolewamy kolejną partię. Ryż doprawiamy solą, pieprzem ziołowym i szczyptą gałki muszkatołowej. Dodajemy por, zostawiając trochę do dekoracji potrawy oraz kukurydzę. Mieszamy. Podajemy posypane smażonym porem.#risotto. "