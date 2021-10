Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 16.10.2021. Pomysły na wegańskie dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Sarsmis

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 16.10.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Dzisiaj mamy dla Was pyszny wegański makaron w obłędnym czerwonym sosie z pieczonej papryki 🍝 Drożdżowe chrupki fantastycznie go wzbogacają i – wraz z pieczonymi warzywami – zadbały o niepowtarzalne nuty smakowe tego dania 👌 W dodatku ten przepis jest tak prosty i szybki, że jego wykonanie ledwo wypełniło 1 minutę nagrania, którą Instagram wymaga dla filmów na IGTV 😅 ❓Komu z Was już udało się spróbować drożdżowych chrupek? Ostatnio pokazywaliśmy je w przepisie na słodko. Mają tak ciekawy smak, że pasują zarówno do deserów, jak i dań wytrawnych 😍 Szczególnie tych bez mięsa, bo świetnie je zastępują 👍 Powstają z nieaktywnych suszonych drożdży i są bogate w witaminy (głównie w kwas foliowy), związki mineralne, białko, błonnik oraz są prebiotykiem 👌 Kto ma ochotę spróbować ten makaron? 🍝 🌶 MAKARON W SOSIE Z PIECZONEJ PAPRYKI 🌶SKŁADNIKI (dla 2 osób)✔200 g makaronu✔2 czerwone papryki✔2 cebule✔4 ząbki czosnku✔1 łyżka oliwy✔oregano✔20 ml mleka roślinnego✔4 łyżki chrupek drożdżowych @crispyeast od @lookfood_zdrowa_zywnosc✔sól✔pieprz✔świeże zioła do posypania PRZYRZĄDZANIE1) Makaron ugotuj.2) Paprykę i cebulę w ćwiartki, a ząbki czosnku przekrój na pół.3) Ułóż warzywa na blasze z papierem do pieczenia, polej oliwą, posyp oregano i włóż na 20-25 minut do piekarnika nagrzanego do 200⁰C.4) Upieczone warzywa zmiksuj z mlekiem na gładki sos. Jeśli sos jest za gęsty dolej jeszcze odrobinę mleka. Dodaj sól i pieprz do smaku.5) Dodaj do sosu chrupki drożdżowe i wymieszaj.6) Dodaj makaron. Podawaj posypany świeżymi ziołami. ... ℹ Przepis powstał we współpracy z @crispyeast