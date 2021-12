Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 15.12.2021. Pomysły na wegańskie dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Sarsmis

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 15.12.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Kremowy i gęsty bez-serowy sos, zapieczony z makaronem – łatwy i prosty sposób na grudniowy #comfortfood ✌🏻 Do tego odrobina papryczki chili, płatki drożdżowe i nic dzisiaj więcej nie potrzebuję ♥️✅ jeśli macie ochotkę to dodajcie 2 łyżeczki jasnego miso lub odrobinę Marmite – słono-serowe smaki bardzo fajnie się tutaj łączą ✌🏻✅ makaronu nie trzeba zapiekać, a np. ugotowany można połączyć z sosem na patelni, gdzie fajnie zgęstnieje✅ do całości warto dodać trochę tofu wędzonego i surówkę, a będzie z tego smaczny i pełnowartościowy obiad✅ gotowy sos możecie bez problemu przechować w słoiku w lodówce przez kilka dni, ale też zamrozić w porcjach po 1 szklance i odgrzać kiedy macie ochotę 👨🏻‍🍳Przepis na mac&cheese znajdziecie w slajdach obok, a wraz ze zdjęciami krok po kroku, na blogu w linku opisie bio 💻 Wszystkiego ciepłego na dziś i weekend (tak, już go wypatruję),Eryk 💥#weganizm. "