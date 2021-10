Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 15.10.2021. Pomysły na wegańskie dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 15.10.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "Przepis od @katarzyna_lozynska 💚PIERNIK Z CIECIERZYCY🍰🍪🌱Wegański, wysokobiałkowy, bez cukru, bez laktozy, bez glutenu, dietetyczny, zdrowy i pełnowartościowy👌🏻-Całość👉🏻280kcal, 36g W, 5g T, 27g B❗️-SKŁADNIKI🟢200g ugotowanej ciecierzycy (np. ze słoika/puszki)🟢20g waniliowo-cynamonowej odżywki białkowej @silaroslinpl🟢15g erytrytolu🟢5g ciemnego kakao🟢przyprawa do piernika/cynamonCiecierzycę dokładnie opłukać z zalewy (jeśli ze słoika/puszki) lub ugotować do miękkości (jeśli suche ziarna), zmiksować razem z pozostałymi składnikami na jednolitą masę. Nie musi być zupełnie gładka, można zostawić kawałki ciecierzycy, które będą przyjemnie chrupać jak orzechy. Piec w mikrofali (ok. 6-7min) lub piekarniku (ok. 10min). Wystudzić przed podaniem.-PS odżywkę białkową można zastąpić mąką migdałową/kokosową z dodatkiem 5g erytrytolu😉Jeśli spodobał Ci się przepis ZAPISZ na później i daj FOLLOW, by nie przegapić nowych przepisów 😉⠀⠀Oznacz znajomego, który koniecznie musi zobaczyc ten przepis 💪_____________⠀#dietetycznie. "