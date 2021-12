Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 14.12.2021. Pomysły na wegańskie dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/jenifoto

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 14.12.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Po selerze przyszedł czas na buraka. Ten zapiekany to moja wariacja przepisu Ottolenghi z książki Smak, która szczęśliwie ukazała się w końcu i w języku polskim.Ugotowane buraki nacięłam w plasterki tak, aby nie naciąć ich do końca. Z dwóch łyżek oliwy z oliwek, ząbka czosnku, 3 łyżek soku z cytryny, szczypty soli i łyżeczki czubrycy zrobiłam sos, którym polałam buraki. Piekłam je przez 30 minut w 180 st. C. Co kilka minut polewałam je sosem, aby nie wyschły. Na koniec włączyłam tryb grillowania na 3 minuty.Podałam z twarożkiem. Było pyszne.#wegeprzepisy. "