Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 13.12.2021. Pomysły na wegańskie dania

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Ryzhkov

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 13.12.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Grudzień to miesiąc spotkań z bliskimi. Jeśli chcecie zaskoczyć rodzinę, zrobić wrażenie na przyjaciółce czy zdobyć czyjeś serce przez żołądek to mam dla Was rewelacyjny przepis😊 Tiramisu z duszonymi jabłuszkami i ciasteczkami cantuccini to deser który zadowoli najbardziej wybrednego konesera słodkości. Krem jest aksamitny, ciasteczka chrupkie, a pomarańcze oraz jabłka nadają mu wyrazistości. Owoce są oczywiście z Ryneczku Lidla. Codziennie znajdziecie na nim mnóstwo świeżych, regionalnych warzyw czy egzotycznych owoców. Zajrzyjcie też na Wege Strefę bo mają tam sporo pysznych rzeczy np pasztet z pomidorów czy burgery z buraka. Cały przepis znajdziecie teraz u nas na story. Dajcie znać jaki jest Wasz ulubiony deser, który rozpływa się w ustach😊#RyneczekLidla #reklama @lidlpolska. "