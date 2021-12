Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 1.12.2021. Pomysły na wegańskie dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/DronG

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 1.12.2021: "Surowe, wegańskie, bezglutenowe ciasteczka? Jesteśmy za!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Koniecznie spróbujcie tego przepisu od @sefairefood i zaskoczcie przyjaciół podczas następnego spotkania przy kawie 😍⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Składniki na 6-8 ciastek:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✅ 200 g ciemnej czekolady⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✅ 2 łyżki oleju kokosowego⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✅szczypta soli⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✅40 g syropu klonowego⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✅80 g musu z orzechów laskowych ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✅75 g mąki kokosowej⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✅60 g mąki kokosowej⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🍪Przygotowanie:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀1. Wymieszaj wszystkie składniki ciasta. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀2. Lekko naoliw spody foremek. Podziel ciasto na ciastka grubości około 1 cm. Pozostaw w chłodnym miejscu.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀3. Rozpuść czekoladę z olejem kokosowym, a następnie polej nią ciasteczka.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀4. Dodaj wybrane dodatki, takie jak np. orzechy, ekspandowany orkisz czy suszone banany.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀5. Odstaw do lodówki na około 30 minut.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Pyszny deser gotowy 😋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dziękujemy @sefairefood za przepis i zdjęcie 🧡⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#koropoland. "