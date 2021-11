Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 1.11.2021. Pomysły na wegańskie dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/jenifoto

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 1.11.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Pierogi z fasolowym farszem!! Zbierałam się do tego przepisu chyba z dwa lata. Wreszcie z pomocą mojej wspaniałej babci Marysi udało się i w zeszłym tygodniu ulepiłyśmy 60 pierogasów. 🥟Farsz jest banalny:Ok 200g suchej fasoli jaś tyczny namocz w osolonej wodzie przez 12h. Wymień wodę i gotuj fasolę do miękkości. Odcedź i przenieś do miski.🧅🧅2 cebule posiekaj drobno i podsmażaj na oliwie z dodatkiem 3 liści laurowych i 3 ziaren ziela angielskiego. Smaż aż cebula będzie rumiana. Wyciągnij liście i ziele angielskie. Dodaj do fasoli cebulę i zblenduj w kilku miejscach. Mogą być grudki. Dodaj 2 łyżeczki majeranku, łyżeczkę pieprzu ziołowego, 2 łyżki octu jabłkowego. Wymieszaj, spróbuj i dopraw solą. Lep jakby jutra nie było!Inspiracją oczywiście był farsz do pierogów ruskich. Do farszu można dodać ugotowane ziemniaki. Na własną odpowiedzialność bo może być za smaczne!Pierogi podawaj z cebulką lub genialnymi skwarkami z kaszy gryczaczanej. Cały przepis na pierogi i skwarki znajduje się na blogu⬆️⬆️Link u góry w bio profilu!.Tym przepisem rozpoczynam drugi po lecie najfajniejszy okres w roku. Czyli okres zimowego świętowania, gotowania pierogów, pieczenia pasztetów, picia grzańca i ponczu i śpiewania piosenek o śniegu!🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄.#christmas. "