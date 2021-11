Wege przepisy na obiad, kolację i śniadanie 11.11.2021. Pomysły na wegańskie dania

Przepisy na wegańskie dania

Dzisiaj pomysł na wytrawnie, ale nie zbilansowane danie i tym razem nie dla moich insulinek …

Jednak wiem, że są tu ze mną nie tylko osoby z IO, dlatego dzisiaj dla Was przepis na danie obiadowe ;)

..

700 g ziemniaków

280 g śmietany 12%

2 jajka

1 kulka mozzarelli

10 g masła

Przyprawy do sosu: gałka muszkatołowa, tymianek, pieprz, sól

Przyprawy do posypania ziemniaków: wędzona papryka, suszona cebula (nie prażona!!)

.

Ziemniaki wyszoruj porządnie, umyj i gotuj w mundurkach przez ok. 15 minut. Maja być poltwarde, ale tak żebyś wybiła w nie widelec. Następnie pokrój je w plasterki ok 1 cm. Naczynie na zapiekankę posmaruj delikatnie maslem. Połowę ziemniaków ułóż w tym naczyniu żaroodpornym, tak aby delikatnie zachodziły jedne na drugie. Posyp suszoną cebulką i papryką wędzoną. Te dwie przyprawy nadadzą właśnie tak wyjątkowy smak. ALE UWAZAJ, nie dawaj zbyt dużo papryki wędzonej, bo zapiekanka może stać się gorzka. Śmietanę wymieszaj z jajkami i przyprawami, połowę powstałego sosu wylej na ziemniaki, następnie ułóż plasterki mozzarelli i znów pokrojone ziemniaki. Posyp je przyprawami i polej resztą sosu. Na górę połóż plasterki masła. .

Piecz w nagrzanym piekarniku przez ok. 40 minut W temp. 180 stopni. .

Do zapiekanki pamiętaj, żeby zrobić sałatę lub surówkę ;)

Zapiekanka to głównie tłuszcz:) więc dobrze dodać do niej jeszcze jakieś źródło białka, albo nadrobić je w kolejnym posiłku;)

