Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły z 7.12.2021. Co zjeść?

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/DronG

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 7.12.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Do czego zwykle wykorzystujesz seler konserwowy? 🤔Widziałam wiele przepisów, ale zawierających mięso. Dlatego dzisiaj przychodzę z wege sałatką z selerem konserwowym i ziemniakami! To szybka i prosta sałatka która zasmakuje każdemu. Idealna jako dodatek do grilla, jak i na imprezy. Gorąco polecam!_____________________🔍 Przepis znajdziesz na stronie wegeprzepis.pl pod nazwą: SAŁATKA Z SELEREM KONSERWOWYM I ZIEMNIAKAMI_____________________➡️ Obserwuj na Instagramie: @wegeprzepis➡️ Polub na Facebooku: WegePrzepis➡️ Obserwuj na Pinterest: WegePrzepis_____________________#sałatka #sałatki #seler #selerkonserwowy #ziemniaki . "