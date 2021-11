Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły z 7.11.2021. Co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/DronG

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 7.11.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "Pomysł na obiad w klimatach wege 💚💚💚Pizza z kalafiora 👉👉👉 u mnie z roślinnym gyrosem a’la kurczak, możecie dodać inne, takie ,które ubicie. Zamiast dużej pizzy , możne zrobić bardziej podzielne pizzerinki. Chrupiąca pizza troszkę oszukana bo bez drożdży i mąki, a z kalafiora. godna polecenia.😍😍 Przepis:✔1 kalafior✔1 jajo✔ser parmezan ( ew. cheddar ) 150 g✔3 łyżki mąki ( pszenna , owsiana, kukurydziana)✔1/2 pęczka koperku✔ser mozarella ( na wierzch)✔1 opakowanie gyrosa roślinnego a la kurczak @dobrakaloria✔pomidory✔cebula czerwona✔suszone zioła : oregano, bazylia✔sól pieprz do smakuKalafior blendujemy lub ścieramy na grubych oczkach i mieszając chwilkę prażymy na suchej patelni. Do zimnego kalafiora dodajemy jajko, mąkę, ser i przyprawy, zagniatamy ciasto. Wykładamy na papier, formujemy dowolny kształt i wkładamy do piekarnika 200 st. na 20 min. Pieczemy do zazłocenia brzegów. Wyciągamy, smarujemy salsą pomidorową lub passatą, układamy dodatki - u mnie przesmażony na patelni i chwilkę (ok. 5 -6 min.) podduszony pod przykryciem roślinny gyros a’la kurczak @dobrakaloria, pomidory, ser mozarella, cebulka czerwona i listki jarmużu.Wkładamy do piekarnika na kolejne 10 min. do zapieczenia sera .Pizza jest chrupiąca, pyszna – to świetny zamiennik tej tradycyjnej drożdżowej. Z dodatkami smakuje wybornie! Polecam !Jeśli podoba się przepis, zapisz i zostaw po sobie ślad.❤❤❤.Współpraca @dobrakaloria😍😍😍#pizza #pizzazkalafiora #wege #obiadwege #śniadanie #obiad #kolacja #gyros #gyroszkurczaka . "