Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły z 28.11.2021. Co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/scottiebumich

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 28.11.2021: "U niektórych z Was pewnie już obiad na gazie a u mnie dopiero śniadanie wjechało. Grzanki z caprese. Będę robił częściej bo pomimo, że nie ma tu nic z miesa to jest to pyszne. Jedliście kiedyś na grzance?Pokrojone koromki chleba polewam oliwą z czosnkiem i bazylią i wstawiam na kilka minut do piekarnika. Pomidora parzę i obieram ze skórki. Układam naprzemiennie na grzankach mozarelle i pomidory. Dodaję bszyli i polewam sosem balsamicznym..........#breakfast #vegetarian #breakfast #breakfastideas #sniadanie #śniadanie #sniadanko #sniadaniemistrzow #kanapki #kanapka #pasta #basil #bazylia #tomato #smakuje #pysznejedzenie #weekend #vege #zdroweodżywianie #zdroweprzepisy #prawiefit #jemzdrowo #pomidory #pycha #przepis #smacznego #caprese #kochamjesc #kochamgotowac . "