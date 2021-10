Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły z 28.10.2021. Co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/scottiebumich

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 28.10.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "🇵🇱 Jestem pewna siebie oraz tego, co robie i jak jem. Jesli wiec jestem atakowana przez kogos za to, ze jestem na surowej diecie to zadaje sobie pare pytan, jednym z nich jest to:"Czy sprawiam tej osobie jakis namacalny problem?" W 100% przypadkow odpowiedz brzmi "nie". To oznacza, ze nie wlaczam sie w dyskusje.Jest roznica miedzy pytaniami i szczerym zmartwieniem lub nawet atakiem, pod ktorym kryje sie zmartwienie, a atakiem dla samego ataku.Czesto pytacie, jak radzic sobie z takimi sytuacjami, ktorych doswiadczacie. Pytanie powyzej to jeden ze sposobow. W dzisiejszych relacjach jest o tym wiecej, wiec zapraszam tam!Jakie macie doswiadczenia w tym temacie?🌱 A przepis na moje danie ze zdjecia znajduje sie w jednym z moich nowych ebookow w The Raw Vegan Bundle. Zajrzyj na http://bit.ly/agabundle lub kliknij w link w opisie profilu 🤗._________________________🇺🇸 I am confident in what I do and how I eat. So if I get attacked by someone for being on a raw food diet, I ask myself a few questions, one of them is:"Am I causing this person any tangible problem?"In 100% of cases, the answer is "no". This means that I'm not getting into ant discussion.There is a difference between asking and sincere worry, or even an attack with worry as the underlying cause, and an attack for the attack itself.You often ask how to deal with the situations you are experiencing. The question above is one way. Also remember that whatever someone says about you doesn't have to do anything with you. It's all about them, their insecurities and worries in life. You're doing a great job!What is your experience in this topic?🌱 And the recipe for the meal you see in the photo is in one of my new e-books in The Raw Vegan Bundle. Take a look at http://bit.ly/agabundle or click on the link in bio 🤗. _________________________. "