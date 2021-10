Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły z 25.10.2021. Co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/YelenaYemchuk

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 25.10.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "Przepis od @vegxlx 💚Zachciało mi się ciasta pomidorowego🍅patrzę a na półce tylko puszki z ziołami i czosnkiem🧄Wyprawa do sklepu zaliczona zachcianka spełniona🥰 ▪️mąka 50g*▪️banan 40g▪️napój sojowy 40ml▪️pomidory z puszki 60g▪️kakao 5g▪️erytrytol 20g▪️pdp soda▪️ocet▪️aromatBlendujemy banana, napój sojowy, ocet oraz pomidory. Dodajemy resztę składników. Energicznie mieszamy przelewamy do formy wylozonej papierem. Pieczemy 40 minut. *u mnie mieszanka z ciecierzycy, pszennej oraz ziemniaczanej▪️cukinia 80g▪️jabłko 80g▪️maka kokosowa 5g▪️odżywka białkowa 5g▪️napój sojowy 50ml▪️agar 3gJabłko i cukinie zalewamy 150 ml wody. Gotujemy do miękkości i blendujemy. W napoju sojowym mieszamy suche składniki. Dodajemy do gotującej się cukini i jabłka. Po 3 minutach masę wylewamy na ciasto pomidorowe. Chłodzimy.