Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły z 24.11.2021. Co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/sveta_zarzamora

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 24.11.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "🍂Kończymy z dekoracjami jesiennymi.Kto tak jak ja ma jeszcze sporo dyni, to zapraszam po przepis 🍁👩‍🍳W misce umieść puree z dyni i ziemniaków, mąkę, bułkę tartą oraz skrobię ziemniaczaną. Dodaj siemię lniane i przyprawy. Następnie szybko zagnieć jednolite ciasto.Ciasto wyłóż na stolnicę lub deskę oprószoną mąką. Z ciasta uformuj wałek i wykrawaj z niego ukośne kawałki (ok. 3 cm szerokości). W razie potrzeby podsypuj mąką.Zagotuj posoloną wodę i wrzucaj kluski partiami na wrzątek. Gotuj ok. 2 minuty od wypłynięcia na powierzchnię.Kopytka wyjmij za pomocą łyżki cedzakowej.Idealne z sosem pieczarkowym.Smacznego! 🙂#dynia. "