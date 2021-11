Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły z 21.11.2021. Co zjeść?

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 21.11.2021: "Dzisiaj chciałabym Wam pokazać książkę, która łamie wiele stereotypów dotyczących kuchni włoskiej 💗"Italia dla zielonych. Roślinna kuchnia włoska" to najnowsza książka Alicji Rokickiej autorki bloga @wegannerdblog 💚W książce znajdziecie propozycje na tradycyjne bezmięsne lub roślinne dania kuchni włoskiej."Italia dla zielonych" jest podzielona na dziewięć rozdziałów w których jest i słodko i makaronowo i konkretnie 😋Ja przygotowałam przepis z kategorii - jak zaostrzyć apetyt i zrobiłam minipizzerinki z ciasta francuskiego (Pizzerie) 💚Składniki:🔸1 arkusz ciasta francuskiego (bez masła)🔸200 g passaty pomidorowej🔸 kawałki mozzarelli lub innego serka roślinnego🔸1/2-1 cukina🔸 młotkowane chilli🔸 oregano🔸 sólWykonanie:🔸 Rozłóż arkusz ciasta francuskiego. Wycinakiem lub szklanką wytnij koła o średnicy 5-6 cm. Z resztek ciasta wytnij paski szerokie na 5 milimetrów. Przełóż kółka z ciasta na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.🔸Przyklej paski po obwodzie każdego koła, robiąc wyższy brzeg. Na środek pizzerki nałóż 1-2 łyżki passaty, posyp oregano.🔸Ser pokrój w kostki lub zetrzyj na tarce. Passatę przykryj odrobiną sera. Cukinię potnij na bardzo cienkie talarki i ułóż na wierzchu. Ważne, żeby cukina była cienka. Na koniec każdą pizzetkę posól i posyp chilli. (U mnie kolejność była odwrotna)🔸Piecz w 180-200 stopniach przez 15-20 minut. Smacznego 💚#alicjarokicka #wegannerd #italiadlazielonych #ksiazkakucharska #instabookpl #cookbookclub #wege #kuchniaroslinna #kuchniawloska #przepisy #blogkulinarny #prostejedzenie #wlochy #ksiazkakulinarna # [email protected] _marginesy. "