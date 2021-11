Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły z 20.11.2021. Co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Ryzhkov

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 20.11.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Przepis od @kala_fiorek_ 💚CIASTO CZEKOLADOWO – KOKOSOWE: • 100g gorzkiej czekolady, • 200g wegańskiej margaryny, • 100g cukru, • 200 ml mleczka kokosowego, • 50 ml mleka roślinnego, • 50g syropu daktylowego/klonowego/z agawy, • 50g wiórek kokosowych, • 30g kakao, • 250g mąki, • Szczypta soli, • Łyżeczka sody oczyszczonej + łyżeczka proszku do pieczenia + 2 łyżki octu jabłkowego (można zamienić na 10g proszku do pieczenia), 1. Czekoladę roztapiamy w kąpieli wodnej. 2. W misce ucieramy margarynę z cukrem (najlepiej wyjąć margarynę wcześniej z lodówki). 3. Do miski z utartą margaryną dodajemy napój sojowy, mleczko koksowe i syrop, całość dokładnie mieszamy. 4. Stopniowo dodajemy przesianą mąkę i kakao. 5. Cały czas mieszając wlewamy roztopioną czekoladę. 6. Następnie dodajemy sól, sodę, pdp i ocet jabłkowy. 7. Cisto pieczemy około 1,5h, w piekarniku nagrzanym do 170*. SMACZNEGO!!!Jeśli spodobał Ci się przepis ZAPISZ na później i daj FOLLOW, by nie przegapić nowych przepisów 😉⠀Zachęcamy też wejście na profit autora przepisu ❤️⠀Oznacz znajomego, który koniecznie musi zobaczyc ten przepis 💪_____________⠀#dietetycznie. "