Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły z 17.11.2021. Co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Sarsmis

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 17.11.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Dzień dobry moi Kochani ❤️Korzystając z czasu wolnego, przeznaczonego na rekonwalescencję, zrobiłam jesienną zupę rozgrzewającą.Należy podsmażyć na oliwie i maśle cebulę, następnie dodać czosnek, por, marchew i ziemniaki. Podsmażać przez ok 10min. Wlać bulion i od czasu zagotowania, odczekać 15 min. Dodać ser camembert i według uznania śmietankę 30%. Przyprawy, których użyłam to sól, pieprz, papryka ostra oraz szczypta curry.Kogoś przekonałam do zup? 🥕🥔🧀Miłego dnia Wam życzę 🍂🍁#zupa. "