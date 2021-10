Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły z 17.10.2021. Co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/scottiebumich

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 17.10.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Wstawajcie śpiochy! Na niedzielne śniadanko mamy dla Was: 🥞Puszyste, wegańskie pancakes cereales z batonem F**King Delicious Vegan Brownie 🥞✅140 g napoju migdałowego ✅Łyżka octu jabłkowego ✅80 g mąki pszennej✅40 g erytrytolu ✅Kilka kropel aromatu waniliowego ✅Pół łyżeczki proszku do pieczenia ✅Pół łyżeczki sodyDo miski wlewamy napój migdałowy i ocet. Miksujemy pół minuty. Dodajemy pozostałe składniki i krótko mieszamy do połączenia. Masę przelewamy do butelki z dziubkiem i robimy malutkie placuszki na patelni, lekko wysmarowanej olejem kokosowym.Podajmy z owocami i nowym wegańskim batonem.Wartość odżywcza wraz z połową batonu:441 kcal B: 14.7 gT: 7.4 gW: 74. 3 g Smacznego! 🌱🤍#cereal #cereales #pancakes #pankejki #śniadanie #fitplacki #przepis #fit #fitking #allnutrition #sfd #vegan #veganPancakes #teamsfd. "