Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły z 13.12.2021. Co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Elena_Danileiko

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 13.12.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "WEGAŃSKI ŚWIĄTECZNY BIGOS Z WĘDZONĄ ŚLIWKĄ I SOCZEWICĄ 🎄Bigos na diecie? Dlaczego nie. Moje pacjentki już zajadają a ich mężowie jedzą to co dziewczyny i chudną z żonami. Bigos na pewno zasmakuje i tym, którzy mięsa nie jedzą i tym którzy jedzą. My z mężem uwielbiamy ten bigos. W tym roku robiłam już 3 razy aby dopracować przepis. Jest prawie bez tłuszczowy, bardzo aromatyczny i bardzo odżywczy. W jednej porcji jest sporo białka i błonnika. Polecam również na Święta, będzie lżej strawny niż tradycyjny.Dajcie znać kto zrobił? ;)4 porcje/ 1 porcja ok 299 kcal, B: 12,5 g, T: 4,5 g, W: 41 g, Błonnik: 16 gSkładniki:500 g kapusty kiszonej500 g kapusty białej100 ml wina wytrawnego białego lub czerwonego100 g jabłka45 g marchwi100 g zielonej soczewicy100 g suszonej, wędzonej śliwki70 g cebuli czerwonej1 ząbek czosnku25 g koncentratu pomidorowego20 g ciemnego sosu sojowego15 g suszonych grzybów10 g oleju rzepakowego1 łyżeczka kminku mielonego1/4 łyżeczki czarnego pieprzu mielonego1/4 łyżeczki soli½ łyżeczki brązowego cukru½ łyżeczki suszonego tymianku½ łyżeczki suszonej kolendry1 listek laurowy4 kluki czarnego pieprzu1 kulka jałowcaOk 400-500 g wody do bigosu Przygotowanie: 1. Grzyby zalej 100 ml wrzącej wody i zostaw na godzinę.2. Kapustę kiszoną przepłucz wodą jeżeli jest mocno kwaśna.3. Soczewicę ugotuj na pół twardo.4. Na oleju podsmaż pokrojoną w kosteczkę cebulę, posiekany czosnek dodaj kminek, kolendrę, goździki, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz ziarnisty, jałowiec, tymianek. Smaż chwilę aż przyprawy zaczną pachnieć.5. Dodaj posiekaną kapustę kiszoną. Podlej winem i 200 ml wody. Duś 40 minut. Mieszaj od czasu do czasu, w razie potrzeby podlej trochę wodą aby kapusta się nie przypaliła.6. Dodaj śliwki, grzyby wraz z wodą, marchew i jabłko starte na tarce o dużych oczkach, posiekaną kapustę świeżą, koncentrat pomidorowy, sos sojowy, cukier, 200 ml wody i gotuj 40 minut. Mieszaj od czasu do czasu. W razie potrzeby podlej wodą.7. Dopraw solą i świeżo zmielonym czarnym pieprzem.#bigos. "