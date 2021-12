Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły z 1.12.2021. Co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/scottiebumich

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 1.12.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "Sezon na wszystko co piernikowe i korzenne uważam za rozpoczęty! Zrobione przedwczoraj pierniki już prawie zniknęły, ciasto na staropolski już dojrzewa w garażu, a ja dodaje przyprawę korzenną do wszystkiego, bo ona w żadnym okresie roku nie smakuje tak jak właśnie w grudniu. Dzisiaj łapcie przepis na jesienno-zimową pieczona owsiankę z przyprawa do piernika i dynią💙➡️Składniki na 1 małe naczynie (ok. 12 cm średnicy):• 3 łyżki płatków owsianych górskich • 1 lyzka puree z dyni lub dyniowa lyzka smaku od @helpa.czarymamy • 2/3 szklanki mleka lub napoju migdałowego• pół łyżeczki przyprawy do piernika• 1 banan• dodatki: owoce mrożone, świeże, masło orzechowe, granolaW naczyniu umieść płatki, dodaj łyżkę masła orzechowego. W naczyniu zmiksuj mleko, banana, przyprawę i dynie - zblednuj na koktajl, którym następnie zalejesz płatki. Na wierzchu ułoż owoce. Wstaw do nagrzanego do 180 st. piekarnika na ok. 25-30 min.Udekoruj wg uznania, polecam położyć dodatkowa łyżkę masła orzechowego (szczególnie piernikowe od @krukam) na wierzch, rozpłynie się, a owsianka będzie jeszcze lepsza!A Wy lubicie korzenne smaki?#mniam. "