Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły z 10.11.2021. Co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 10.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Przepis od @idainhappyland 💚Dyniowy SERNICZEK🙀⁣⁣⁣⁣🔔zapisz przepis na później🔔⁣⁣⁣⁣wegański, jednoporcjowy, bez pieczena🖤⁣⁣⁣⁣⁣⁣〰️〰️〰️〰️〰️⁣⁣Dyniowy serniczek (jedna porcja)⁣⁣⁣⁣Spód⁣⁣🍁15g odżywki białkowej⁣⁣🍁10g mąki kokosowej⁣⁣🍁20 ml syropu (tu klonowy @myproteinpl ) 🍁odrobina mleka roślinnego ⁣⁣⁣⁣Nadzienie owocowe⁣⁣🍁czubata łyżka ulubionej konfitury/ mus owocowy/ frużelina ⁣⁣⁣⁣Masa z tofu⁣⁣🍁150 g tofu⁣⁣🍁100 g puree dyniowego⁣⁣🍁50 ml mleka roślinnego⁣⁣🍁10g budyniu (proszku)⁣⁣🍁1/2 łyżeczki agaru ⁣⁣🍁5 kropli kropel słodzących/lub ulubiony słodzik ⁣⁣🍁łyżka masła migdałowego ⁣⁣⁣⁣👉🏻Najpierw mieszamy składniki na spód, wylepiamy masą dni foremki / kokilki wyłożonej papierem do pieczenia⁣⁣👉🏻Spód smarujemy musem owocowym⁣⁣👉🏻Miksujemy puree, tofu, agar i masło oraz słodzik.⁣⁣👉🏻Przelewamy do garnka, podgrzewamy, dodajemy budyń rozmieszamy w mleku, gotujemy aż masa będzie gęsta.⁣⁣👉🏻Przelewamy na spód. Odstawiamy do stężenia i schładzamy w lodówce🧡 polałam dodatkowo masłem orzechowym⁣⁣⁣⁣〰️〰️〰️〰️〰️⁣⁣⁣⁣Jeśli spodobał Ci się przepis ZAPISZ na później i daj FOLLOW, by nie przegapić nowych przepisów 😉⠀Zachęcamy też wejście na profit autora przepisu ❤️⠀Oznacz znajomego, który koniecznie musi zobaczyc ten przepis 💪_____________⠀#dietetycznie. "