Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły. Co zjeść 5.12.2021? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/sveta_zarzamora

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 5.12.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "Przepis od @idainhappyland 💚Owsianka pierniczek🤶🏻Zimą i jesienią pieczone owsianki to mój numer 1️⃣♥️🎅🏻⁣⁣👉🏻ZAPISZ przepis na później⁣👉🏻Zostaw ♥️⁣👉🏻Napisz w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona owsianka na grudzień🧑‍🎄⁣⁣⁣〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️⁣Pieczona owsianka pierniczkowa🤶🏻⁣⁣❄️50 g mąki owsianej/ zmielonych płatków⁣❄️15g odżywki białkowej 💪⁣❄️120 ml mleka roślinnego🥛⁣❄️1/2 łyżeczki proszku do pieczenia🥄⁣❄️szczypta pdp⁣❄️słodzik wg uznania🍯⁣❄️pokrojona śliwka/ jabłko🍎⁣⁣Nadzienie:⁣❄️Czubata łyżka masła orzechowego🥜⁣❄️Cynamonowe płatki śniadaniowe/ pierniczki na wierzch ⁣⁣👉🏻Mieszamy suche składniki, dodajemy mokre. Mieszamy. Dodajemy pokrojone jabłko.⁣👉🏻Przekładamy 1/2 masy do kokilki. Nakładamy masło, zalewamy resztą masy. Na wierzch nakładamy garść płatków/ pokruszone pierniczki ⁣👉🏻Pieczemy 30 minut w 190C.⁣〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️⁣⁣Jeśli spodobał Ci się przepis ZAPISZ na później i daj FOLLOW, by nie przegapić nowych przepisów 😉⠀Zachęcamy też wejście na profit autora przepisu ❤️⠀Oznacz znajomego, który koniecznie musi zobaczyć ten przepis 💪_____________⠀#dietetycznie. "