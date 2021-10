Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły. Co zjeść 5.10.2021? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Ryzhkov

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 5.10.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Sezon na grzyby w pełni 🍂, dlatego mam dziś dla Was mój sprawdzony przepis na pyszny, kremowy sos z kurkami i pietruszką. To idealny dodatek do chrupiących placków ziemniaczanych. Spróbujcie sami! 👇 Składniki:1 opakowanie placków ziemniaczanych Jawoolej1 łyżka masła1 cebula300 g kurek 200 ml śmietanki 30%szczypta soliszczypta czarnego pieprzu2-3 łyżki soku z cytrynymały pęczek natki pietruszkiDodatkowo:kilka listków natki pietruszki do dekoracji🥄 Przygotowanie✅ SOS KURKOWY:Na patelni roztapiamy masło i podsmażamy na nim drobno posiekaną cebulę. Gdy cebula się zeszkli, dorzucamy oczyszczone kurki (większe sztuki przekrawamy na pół). Smażymy około 3 minuty. Na patelnię wlewamy śmietankę, doprawiamy sos solą i czarnym pieprzem według uznania. Gotujemy, cały czas mieszając, aż sos zgęstnieje. Następnie do sosu dodajemy sok z cytryny oraz posiekaną natkę pietruszki. Dokładnie mieszamy i zdejmujemy z ognia. ✅ PLACKI ZIEMNIACZANE:Placki ziemniaczane przygotowujemy według wskazówek producenta. Rozmrożone placki podsmażamy z obu stron (po 1,5 minuty z każdej strony) na patelni posmarowanej niewielką ilością oleju. ✅ SPOSÓB PODANIA:Placki podajemy z sosem kurkowym. Danie możemy udekorować listkami pietruszki. #jawo. "