Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły. Co zjeść 4.11.2021? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Elena_Danileiko

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 4.11.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Dziś serwujemy pyszny kawowy pudding! ☕️Zgadniesz z czego powstało to wegańskie cudo?Odpowiedź brzmi: z dyni. 🎃Przepis od niesamowitej @idainhappyland:🌱100 g puree dyniowego⁣🌱200 g jogurtu sojowego ⁣🌱15 g odżywki białkowej (możesz wybrać kawową w celu pobicia smaku)🌱5 kropli FlavDrops o smaku syropu klonowego.⁣🌱10g kakao⁣🌱1/2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej ⁣🌱 około 30 ml wody ⁣⁣🌱garść posiekanych migdałów (30g) lub herbatniki ⁣⁣👩🏻‍🍳Mieszamy puree, jogurt , FlavDrops i odżywkę.⁣👩🏻‍🍳Mieszamy kakao, kawę i wodę do uzyskania konsystencji powstać gęstego sos⁣u.👩🏻‍🍳W słoiku układamy warstwami: mus, posiekane migdały / i lub ciasteczka, sos kakakowy itd.⁣👩🏻‍🍳Podajemy schłodzone.⁣#MyProtein #Pudding #Dynia #Kawa #Wegan #Weganizm #Wegańskie #WegańskiDeser #ZdrowyDeser #WegańskiePrzepisy #FlavDrops #VeganProtein @myvegan. "