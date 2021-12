Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły. Co zjeść 3.12.2021? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/YelenaYemchuk

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 3.12.2021: "I w tedy... Na białym koniu w jeżdża Alcia z fasolą pieczoną że śliwkami. 🥁🥁Wiem. Myślisz sobie, że w swoim życiu upiekłaś/eś już wszystkie wersje fasoli jaś, a tu kolejna!PRZEPIS ⬇️⬇️⬇️Około 300g suchej fasoli jaś zalej wodą z dużą ilością soli i zostaw na 10h. Wymień wodę i ugotuj do miekkości. Odcedź. Może być fasola z puszki ALE fasola jaś, duża jest lepsza. Przenieś fasolę do żaroodpornego naczynia. Dodaj 8-10 śliwek węgierek przeciętych na pół. Dodaj do 1 szklanki bulionu warzywnego, kilka łyżek oliwy i łyżeczkę majeranku lub rozmarynu. Piecz w temp 18p stopni pod przykryciem przez 20 minut, a potem bez przykrycia około 10-15 by nadmiar wody odparował. Fasola jest zajebista. Ale nie myśl, że to koniec bo mam jeszcze jeden przepis na fasolę i będzie trlalallalalaaaaaa..#fasola. "